Компанию подростков подозревают в жестоком убийстве человека

Ночью 13 марта в Юленурме был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, первоначально в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин. На данный момент есть основания полагать, что убийство было совершенно особо жестоким способом группой лиц, суд дал разрешение на арест трех молодых людей, пишет Tartu Postimees.
Прокурор Татьяна Тамм уточнила, что убитым оказался 21-летний молодой человек. «В групповом убийстве особо жестоким способом подозреваются знакомые убитого в возрасте от 15 до 19 лет», - сказала Тамм.
Вчера суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на два месяца трех молодых людей. «На данный момент известно, что речь идет о жестоком преступлении, но пока невозможно раскрыть детали произошедшего, поскольку расследование еще не завершено и многие обстоятельства следует еще прояснить», - добавила Тамм.
Майор полиции Тартуского отделения Юллар Сымера сказал позавчера, что мотив убийства и другие обстоятельства будут установлены в ходе производства. «По первоначальным данным, мужчины были знакомы, однако то, какие события могли привести к столь тяжким последствиям, выяснит полиция в ходе уголовного производства, которое начато на основании статьи об убийстве», - уточнил Сымера.