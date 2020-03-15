Компанию подростков подозревают в жестоком убийстве человека

Прокурор Татьяна Тамм уточнила, что убитым оказался 21-летний молодой человек. «В групповом убийстве особо жестоким способом подозреваются знакомые убитого в возрасте от 15 до 19 лет», - сказала Тамм.

Вчера суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на два месяца трех молодых людей. «На данный момент известно, что речь идет о жестоком преступлении, но пока невозможно раскрыть детали произошедшего, поскольку расследование еще не завершено и многие обстоятельства следует еще прояснить», - добавила Тамм.