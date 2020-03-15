Водитель внедорожника протаранил полицейский автомобиль

Полицейский патруль на служебном автомобиле Škoda Superb специальной расцветки приказали остановиться автомобилю Jeep Grand Cherokee, за рулем которого была 46-летняя женщина, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Водитель остановится, но потом вновь начал движение.

Патруль опять приказал водителю остановится, обогнал Jeep и сбрасывал скорость, пока Jeep полностью не остановился. Полицейские вышли из Škoda и направились к Jeep, после чего водитель вновь начал движение и врезался во впереди стоявшую полицейскую машину.