Вс, 15.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд

Водитель внедорожника протаранил полицейский автомобиль

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

В субботу, 14 марта, в 11.15 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью в деревне Вальксе на 29-м километре шоссе Таллинн-Палдиски произошло ДТП.

Полицейский патруль на служебном автомобиле Škoda Superb специальной расцветки приказали остановиться автомобилю Jeep Grand Cherokee, за рулем которого была 46-летняя женщина, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Водитель остановится, но потом вновь начал движение.

Патруль опять приказал водителю остановится, обогнал Jeep и сбрасывал скорость, пока Jeep полностью не остановился. Полицейские вышли из Škoda и направились к Jeep, после чего водитель вновь начал движение и врезался во впереди стоявшую полицейскую машину.

Сидевшую за рулем Jeep женщину доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ