В Китае за сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае новый коронавирус обнаружили еще у 20 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. От осложнений, вызванных COVID-2019, в стране умерли десять пациентов.

В то же время из больниц Китая выписали 1370 человек, еще 1409 человек, которые контактировали с теми, кто оказался под медицинским наблюдением из-за коронавируса, также отпустили домой. Кроме того, уменьшилось и число тех, кто находился в тяжелом состоянии: самочувствие улучшилось у 384 человек.

В Италии, где произошла самая крупная в Европе вспышка заболевания, число заразившихся за тот же период значительно больше. За сутки в стране выявили 3497 новых случаев заболевания, а число жертв выросло на 175, сообщила газета Corriere della Sera.

По подсчетам SCMP, в мире, не считая КНР, заразились свыше 69 тыс.человек, 2592 человека умерли от заболевания. Следом за Китаем по числу инфицированных идут Италия и Иран — 21 157 и 12 729 человек соответственно.