Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус

Проведенный тест показал, что президент США Дональд Трамп не заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, передает CNN.

«Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента по-прежнему не проявилось никаких симптомов заболевания», — добавила она.

Информацию подтвердил и личный врач Трампа Шон Конли, передает The Washington Post. «Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — заявил он.

Опасения за здоровье Трампа появились после его встреч с конгрессменами, которые могли во время съезда консерваторов контактировать с заразившимися, а также после общения президента с бразильской делегацией. С одним из ее участников, главой секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого позднее обнаружили коронавирус, Трампа, в частности, сфотографировали.