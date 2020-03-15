Tallink отменяет рейсы на еще одной линии

Паром Romantika прибудет в Ригу в воскресенье, 15 марта по графику. Все отправления Romantika начиная с 15 марта отменяются. Паром останется в порту Риги до тех пор, пока компания не восстановит судоходное сообщение между Ригой и Стокгольмом, сообщила руководитель по коммуникациям предприятия Катри Линк.

Паром Isabelle покинут Стокгольм 15 марта по расписанию, но на борт возьмут только тех пассажиров, у которых куплен билет в один конец, и тех, кто в субботу из Риги отправился на Isabelle в путешествие туда-обратно и хотят вернуться в столицу Латвии. Паром Isabelle также останется в порту Риги пока не будет восстановлено сообщение между Ригой и Стокгольмом.