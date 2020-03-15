В Эстонии закрываются популярные рестораны, магазины и кафе

Крупнейшее в Эстонии предприятие развлекательного бизнеса Apollo Group OÜ с воскресенья временно закроет все свои подразделения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
По словам председателя правления Apollo Group Яануса Виханди, Apollo закрыл свои кинотеатры и развлекательные центры O'Learys еще в пятницу. «С воскресенья мы также временно закроем остальную часть розничного бизнеса Apollo. Решение коснется ресторанов KFC, магазинов Apollo, соковых баров Blender, а также ресторанов Vapiano и кафе-мороженого IceCafe», - сказал Виханд, добавив, что по отступлении пандемии подразделения Apollo будут немедленно открыты.
По словам Виханди, борьба с распространением коронавируса имеет первостепенное значение и требует тесного сотрудничества государства и частного сектора. В то же время Apollo надеется на понимание своих клиентов.
Apollo Group - холдинговая компания, владеющая ресторанами KFC, магазинами Apollo, кинотеатрами Apollo, развлекательными центрами O´Learyse, ресторанами Vapiano, соковыми барами Blender и кафе-мороженым IceCafe, а также дистрибьюторской компанией Baltic Film Distribution. Мажоритарными владельцами группы Apollo Groupявляются Маргус Линнамяэ и Ивар Венделин.