В Эстонии закрываются популярные рестораны, магазины и кафе

По словам председателя правления Apollo Group Яануса Виханди, Apollo закрыл свои кинотеатры и развлекательные центры O'Learys еще в пятницу. «С воскресенья мы также временно закроем остальную часть розничного бизнеса Apollo. Решение коснется ресторанов KFC, магазинов Apollo, соковых баров Blender, а также ресторанов Vapiano и кафе-мороженого IceCafe», - сказал Виханд, добавив, что по отступлении пандемии подразделения Apollo будут немедленно открыты.