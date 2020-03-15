В Эстонии коронавирус обнаружен у 135 человек

В общей сложности в Эстонии заболевание диагностировано у 135 человек, из них в Харьюмаа 62, на Сааремаа 37, Пярнумаа 13, Вырумаа 9, Тартумаа 6 и Вирумаа 8.

С 31 января были проведены 971 теста на вирус COVID-19. На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

Пробы на коронавирус берутся на основании решения работника системы здравоохранения, который исходит из симптоматики каждого конкретного случая. При определении необходимости сдачи анализа учитывается и тот факт, находился ли человек в последнее время в регионе с широким распространением заболевания или имел контакт людьми, вернувшимися из таких стран. Департамент здоровья в своих оценках риска исходит из данных, оценок, анализов и прогнозов Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Учитывая рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по оценке Департамента здоровья к зонам с повышенным риском заражения коронавирусом относятся Китайская Народная Республика, Италия, Иран и Южная Корея. Страны и регионы со средним уровнем риска: Германия (земли Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, федеральная земля Бавария), Франция (регионы Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст, О-де-Франс, Иль-де-Франс), крупные горнолыжные курорты в Австрии, Испания (Мадрид, Каталония, Страна басков), Япония и Сингапур. Риск заражения выше для тех людей, кто находится в странах с широким локальным распространением вируса.

Анализ на коронавирус будет максимально точен, если у человека проявились симптомы заболевания. До появления кашля, повышенной температуры или затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст неточный или ошибочный результат.

По имеющимся на сегодня данным, симптомы вируса COVID-19 очень схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, повышенную температуру и приводить к затруднению дыхания. Заражение вирусом происходит при близком контакте с инфицированным, который имеет характерные симптомы, прежде всего кашель.

Для предотвращения распространения коронавируса правительство приняло решение ввести в Эстонии чрезвычайное положение и применить особые меры, например, с понедельника образовательные учреждения будут переведены на удаленное или домашнее обучение. Все массовые собрания запрещены, и до 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, а также запрещены театральные представления, концерты и конференции. До 1 мая запрещены спортивные соревнования. На границах будет проводиться санитарный контроль. Также приостановлена продажа билетов на паромы на линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Библиотеки будут работать в ограниченном объеме.