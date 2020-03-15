Прием врачей-специалистов, операции, обследования: в больницах вводят ограничения

Со вторника, 17 марта, и до завершения чрезвычайного положения Северо-Эстонская региональная больница ограничивает плановую работу в отделениях стационара, дневной хирургии, а также амбулаторные приемы в поликлиниках. Ограничение может также включать обоснованную отсрочку запланированного приема, обследования, операции или замену на дистанционный прием. В отношении некоторых специалистов ограничения начнут действовать уже 16 марта.

«С пациентами свяжется лечащий врач, который решит, как конкретно поступить в пациентом. Врач свяжется по телефону минимум за день до запланированного посещения региональной больницы», - сказала директор по лечению Северо-Эстонской Региональной больницы, доктор Хелис Поккер. По ее словам, они уже начали связываться с пациентами, в первую очередь с теми, кто находится в группе риска.

«Нам приятна поддержка и понимающее отношение пациентов, - сказала Поккер и заверила, что они рассматривают отдельно историю болезни каждого пациента и находятся для него лучшее решение.

«Если с вами не связались и пришло сообщение о дате приема, пожалуйста, не идите в больницу, а напишите на адрес info@regionaalhaigla.ee или позвоните по номеру 617 1300», - уточнила доктор Поккер.

Больница продолжит оказывать экстренную помощь и заниматься лечением пациентов в тяжелом состоянии.

Для обеспечения безопасности пациентов и работников по-прежнему запрещено навещать пациентов.

Ида-Таллиннская центральная больница с понедельника, 16 марта, прекращает плановое стационарное лечение, то есть госпитализацию запланированных пациентов, хирургические операции и диагностические обследования. Продолжится оказание экстренной медицинской помощи. Запланированная амбулаторная работа продолжится, но при возможности просят использовать альтернативный метод дистанционного приема.