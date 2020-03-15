Лыунаская префектура подтвердила, что независимо от чрезвычайной ситуации, полиция по-прежнему будет контролировать трезвость водителей в обычной мере.
«Если где-то ходят слухи, что в такие времена у полиции не хватить времени на пьяных водителей, на тех, кто превышает скорость или на других хулиганов, то это не отвечает действительности, - пишет Лыунаская префектура в социальных сетях. - Только за прошедший день мы помимо обслуживания вызовов и других текущих задач методом выборки проверили почти 300 водителей в Южной Эстонии, выявив алкогольное опьянение у троих проверенных. Точно так же мы будет реагировать на сигналы от людей, заметивших нарушения на дорогах».
«Сейчас мы продолжаем всю нашу работу по обеспечению безопасности - на границах, а также и во всех других сферах. В решении задач обслуживания, а также в обеспечении контроля дорожного движения и в других областях нашей работы», - пояснила префектура.