Полиция по-прежнему будет контролировать трезвость водителей

«Если где-то ходят слухи, что в такие времена у полиции не хватить времени на пьяных водителей, на тех, кто превышает скорость или на других хулиганов, то это не отвечает действительности, - пишет Лыунаская префектура в социальных сетях. - Только за прошедший день мы помимо обслуживания вызовов и других текущих задач методом выборки проверили почти 300 водителей в Южной Эстонии, выявив алкогольное опьянение у троих проверенных. Точно так же мы будет реагировать на сигналы от людей, заметивших нарушения на дорогах».