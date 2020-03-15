В Эстонии почти все пациенты с коронавирусом проходят лечение на дому

Как сообщил представитель Департамента здоровья на пресс-конференции 15 марта, на данный момент двое зараженных коронавирусом находятся на лечении в больнице, их состояние удовлетворительное.

У 80 процентов инфицированных коронавирусом заболевание проходит легко, от 10 до 15 процентов могут нуждаться в интенсивной терапии, а для двух процентов заболевание может оказаться смертельным - в группе риска пожилые и ослабленные и люди с хроническими заболеваниями.

Наиболее уязвимой группой являются люди старше 60 лет. Работники этого возраста должны, по возможности заниматься работой удаленно. Всем людям старше 60 лет департамент здоровья советует избегать многолюдных мест, по возможности оставаться дома и в любом случае избегать контактов с людьми, имеющими симптомы заболевания, а также сократить общение с детьми, у которых коронавирус как правило протекает слабо, но они опасны для пожилых родственников.

Тенденция распространения коронавируса в мире снижается - например, в Китае наблюдается тенденция к снижению, а в Южной Корее происходит стабилизация. Принимая во внимание местное распространение вируса, Департамент здоровья считает, что в Эстонии безусловно еще появятся заболевшие.

Департамент здоровья больше не считает целесообразным разделять страны на зоны риска по распространению коронавируса, поскольку вирус распространился на все государства-члены Европейского союза. К настоящему времени высокий риск заражения существует в местах скопления людей, поэтому департамент рекомендует избегать поездок и пребывания в местах скопления людей.

Основной задачей Эстонии является предотвращение распространения вируса в группах риска, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. По-прежнему актуально повышение осведомленности населения. Согласно составленной департаментом здоровья оценке риска, вероятность широкого распространения заболевания на местах является средней.