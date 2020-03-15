Jude Law filmis „Contagion“. ФОТО: Filmikaader

Вышедший на экраны в 2011 году фильм "Заражение" так и не стал блокбастером.

Несмотря на звездный актерский состав (в фильме сыграли Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Майкл Дуглас), картина по кассовым сборам заняла в тот год лишь 61-е место в мире.

Однако сейчас картина оказалась в списке самых скачиваемых фильмов в iTunes Store в США, а в Google число поисковых запросов, содержащих название фильма, бьет все рекорды.

Если в декабре, когда мы впервые услышали о появлении нового коронавирсуа в Китае, по данным студии Warner Bros, фильм занимал лишь 270 строчку в их каталоге популярности, то уже через три месяца "Заражение" отстает лишь от сериала о Гарри Поттере.

И все это - благодаря коронавирусу и удивительной схожести сюжета фильма десятилетней давности с событиями, развивающимися в реальной жизни.

Жизнь, повторяющая кино

В фильме деловая женщина, которую играет Гвинет Пэлтроу, погибает от загадочного и смертельного вируса, который она подхватила в Китае, вызвав панику во всем мире.

Связь с Китаем - лишь одна из многих прослеживающихся параллелей между фильмом и реальностью, и именно поэтому зрители в последние время с огромным интересом бросились пересматривать это кино.

Подогрела интерес к фильму и сама Гвинет Пэлтроу, опубликовав в "Инстаграме" свое фото в маске во время трансатлантического перелета 26 февраля.

"Я уже видела это кино, - написала актриса, у которой более 6 млн подписчиков, - так что сохраняйте спокойствие, воздержитесь от рукопожатий, чаще мойте руки".

Найдите разницу

В самом деле, параллели с реальность в этом фильме впечатляют.

Героиня, которую играет Пэлтроу, через рукопожатие заражается вирусом MEV-1 в Гонконге от шеф-повара, который приготовил свинину, а злополучная свинья, в свою очередь, была инфицирована летучей мышью.

Женщина возвращается домой в США, заболевает и в скором времени умирает. Умирает и ее сын, зато муж, которого играет Мэтт Дэймон, оказывается устойчив к этой инфекции.

В реальности, как считают эксперты, заражение в Ухани началось после того, как в декабре вирус преодолел межвидовой барьер и передался от животного человеку.

И очень велика вероятность того, что, как и в случае с эпидемией SARS 2002-2003 годов, первоисточником вируса были летучие мыши, а затем через других животных-посредников он перешел к человеку.

В фильме таким животным стала свинья, однако эксперты ВОЗ связывают эпидемию с рынками дичи в Ухани.

Как и настоящий штамм коронавируса Covid-19, вымышленный вирус распространяется при близком контакте людей или прикосновении к зараженным поверхностям.

Все как в действительности

И киношная, и настоящая болезни затрагивают дыхательные пути, однако MEV-1 - это мутация реально существующего вируса Nipah, который принадлежит к другому семейству, нежели Covid-19.

И нынешняя вспышка куда менее смертельна, чем экранная. В фильме герои часто упоминают уровень смертности в 25%, в то время как смертность от Covid-19, по данным ВОЗ, колеблется в пределах 3,4%.

В фильме MEV-1 за месяц убивает 26 млн людей во всем мире. Число жертв коронавируса за три месяца с начала вспышки в Китае еще не достигло и 4 тыс. человек.

Пока что сопоставимой по масштабу с киношной эпидемией остается только Испанка, которая в 1918-20 годы унесла более 50 млн жизней.

Изоляция

Когда в фильме происходит вспышка вируса, сотрудники Службы санитарно-эпидемиологической разведки (такая служба реально существует) получают задание выявить и изолировать зараженных.

По ходу действия весь Чикаго оказывается в карантинной зоне, что очень напоминает реальное развитие событий в Китае, где целые города были закрыты на карантин.

В попытке справиться со вспышкой коронавирса по этому же пути пошла и Италия.

Страх и эффект домино

Всплеск интереса к "Заражению" сильно удивил автора сценария Скотта Бернса.

В интервью журналу Fortune он подтвердил, что создатели фильма ставили перед собой задачу показать, насколько современное общество не подготовлено к такого рода эпидемиям.

"Сходство между "Заражением" и коронавирусом незначительно, случайно и на самом деле не так важно, - заявил Бернс. - Куда важнее и точнее оказалась общественная реакция, распространение страха и эффект домино".

Вероятно, Бернс в первую очередь имел в виду одного из героев фильма, блогера Алана Крумвьеда, увлеченного конспирологическими теориями.

Крумвьед, которого сыграл Джуд Лоу, распространяет необоснованные слухи о вирусе и рекламирует лечение, которое на самом деле не помогает.

В реальности гигант розничной продажи Amazon недавно объявил, что заблокировал более миллиона сделок, поскольку продавцы ложно утверждали, что их товар способен предотвратить заражение или вылечить от Covid-19.

Известный американский телеевангелист Джим Баккер на этой неделе также нарвался на проблемы с властями штата Нью-Йорк после того, как стал рекламировать тоник с серебром в качестве лекарства от вируса.

Вспышка коронавируса вызвала также поток фальшивых новостей и слухов о том, что это вирус был якобы разработан как биологическое оружие.

Даже сценарист Бернс оказался в центре одной из конспирологических теорий.

В интервью New York Times он рассказал, что в соцсетях его обвиняют в том, что он состоит в секретной организации, которая управляет миром.

"Больше всего меня в этом поразило то, как распространение дезинформации может стать таким же широким и опасным, как вирус", - признался он.

Научная достоверность

Всплеск интереса к "Заражению" отчасти можно объяснить тем, что Бернс постарался придать фильму максимальную научную достоверность.

Работая над сценарием, он консультировался у ведущих вирусологов и эпидемиологов, включая экспертов ВОЗ.

И они нешуточно его напугали.