Дистанционное обучение во время коронавируса: это должен знать каждый родитель

Руководитель центров Innove Rajaleidja в Пярнумаа, Вильяндимаа и Рапламаа Леа Мардик дает совет родителям о том, как поддержать своего ребенка во время дистанционного обучения.

В разных школах и классах дистанционное обучение может отличаться

Школы и учителя сами решают, как они хотят организовать дистанционное обучение. Чтобы узнать, каким будет дистанционное обучение в школе и классе именно у вашего ребенка, вам нужно будет в ближайшие дни внимательно следить за объявлениями в Studium или eKool, на веб-сайте школы и в Facebook.

Есть много вариантов. Например, обучение может продолжаться на основании расписания уроков, но в виртуальном классе. Это означает, что дети находятся дома, но в назначенное к началу урока времени присутствуют в видеочате. Преподаватель может также решить преподавать через видеомост, но в небольших группах или индивидуально. В качестве альтернативы учитель может решить, что уроки будут отменены, взамен этому общение будет происходить по электронной почте и Studium/eKool. Преподаватель рассылает материалы для обучения, задачи для решения, ученик отвечает.

Учитель решает, какие темы подходят для домашнего обучения, какие темы будут перенесены, а какие отложены. Учитель направляет ребенка и семью: информирует, когда и где ребенок должен присутствовать виртуально, где ребенок находит задания, как использовать необходимые виртуальные среды, когда и как представить работу учителю, в какой форме происходит обратная связь и оценивание и т. д.

Это означает, что школам и учителям сейчас необходимо продумать многие вещи и создать для многих совершенно новые способы обучения. Это займёт время. Вместо того, чтобы задавать вопросы учителю, стоит сначала немного подождать. Запаситесь терпением, если с понедельника не всё будет идеально получаться, или школа не сможет сразу ответить на все вопросы.

Во время домашнего обучения детям нужно больше помощи родителей

Как можно скорее убедитесь, что у вас и вашего ребенка есть адрес электронной почты и учетная запись в Studium или eKool. Это важно для ребенка, чтобы он сам имел доступ к инструкциям и заданиям, которые отправляет учитель.

Если у вашего ребенка дома нет возможности использовать цифровые устройства, обязательно сообщите об этом классному руководителю, чтобы вы смогли вместе найти наилучший способ организации обучения вашего ребёнка. Важно, чтобы ребёнок не чувствовал себя изолированным, если он не имеет возможности использовать все необходимые дигитальные решения. Может быть, школа сможет одолжить оборудование, необходимое семье.