Паромы Tallink продолжат курсировать между Эстонией и Финляндией

Tallink Grupp пока продолжает обслуживать линию Таллинн-Хельсинки (паромы Star, Megastar и Silja Europa), а также линию Мууга-Вуосаари (корабль Seawind) по обычному графику.
Паромы будут продолжать курсировать, чтобы жители Эстонии могли вернуться домой через Финляндию, и чтобы люди, живущие в соседних странах, могли вернуться домой через эстонский транзитный коридор. Это также поможет обеспечить достаточный объем грузовых перевозок между Эстонией и Финляндией.
Морской транспорт между Эстонией и Финляндией будет курсировать и после 17 марта 2020 года. Более точная информация о вместимости паромов и их графиках появится в ближайшие дни. Tallink рекомендует путешественникам для получения своевременной информации следить за сайтом и соцсетями предприятия.
Паромы линии Хельсинки-Стокгольм и Туру-Стокгольм (Silja Serenade, Silja Symphony, Galaxy и Baltic Princess) сейчас также продолжают работу по обычному графику. На всех кораблях предприятия, которые сейчас в ходу, действует строгие меры предотвращения распространения вируса. Путешественников просят неукоснительно придерживаться распоряжений государственных ведомств, правил экипажей, а также запастись временем до и после рейса, поскольку в портах применяются разные меры для предотвращения распространения вируса.