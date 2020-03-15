Вс, 15.03.2020
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Паромы Tallink продолжат курсировать между Эстонией и Финляндией

Паром Tallink Star. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIK PROZES /

Tallink Grupp пока продолжает обслуживать линию Таллинн-Хельсинки (паромы Star, Megastar и Silja Europa), а также линию Мууга-Вуосаари (корабль Seawind) по обычному графику.

Паромы будут продолжать курсировать, чтобы жители Эстонии могли вернуться домой через Финляндию, и чтобы люди, живущие в соседних странах, могли вернуться домой через эстонский транзитный коридор. Это также поможет обеспечить достаточный объем грузовых перевозок между Эстонией и Финляндией.

Морской транспорт между Эстонией и Финляндией будет курсировать и после 17 марта 2020 года. Более точная информация о вместимости паромов и их графиках появится в ближайшие дни. Tallink рекомендует путешественникам для получения своевременной информации следить за сайтом и соцсетями предприятия.

Паромы линии Хельсинки-Стокгольм и Туру-Стокгольм (Silja Serenade, Silja Symphony, Galaxy и Baltic Princess) сейчас также продолжают работу по обычному графику. На всех кораблях предприятия, которые сейчас в ходу, действует строгие меры предотвращения распространения вируса. Путешественников просят неукоснительно придерживаться распоряжений государственных ведомств, правил экипажей, а также запастись временем до и после рейса, поскольку в портах применяются разные меры для предотвращения распространения вируса.

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