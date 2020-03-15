Паромы Tallink продолжат курсировать между Эстонией и Финляндией

Паромы будут продолжать курсировать, чтобы жители Эстонии могли вернуться домой через Финляндию, и чтобы люди, живущие в соседних странах, могли вернуться домой через эстонский транзитный коридор. Это также поможет обеспечить достаточный объем грузовых перевозок между Эстонией и Финляндией.

Морской транспорт между Эстонией и Финляндией будет курсировать и после 17 марта 2020 года. Более точная информация о вместимости паромов и их графиках появится в ближайшие дни. Tallink рекомендует путешественникам для получения своевременной информации следить за сайтом и соцсетями предприятия.