Рийна Сиккут: чрезвычайное положение требует чрезвычайной эмпатии

Как отмечает депутат Рийгикогу социал-демократ Рийна Сиккут, мы живем в условиях чрезвычайного положения и, конечно же, выполняем инструкции департамента здоровья и распоряжения правительства. Сиккут напоминает о словах премьер-министра Юри Ратаса: «Прошу всех жителей Эстонии о поддержке. Я уверен, что сообща мы сможем победить этот злой вирус. Но, естественно, жизнь продолжается – автобусы ездят, люди ходят на работу», – сообщила пресс-служба Социал-демократической партии.
"Среди нас есть те, кто находится дома в карантине, кто продолжает ходить на работу или у кого работы стало меньше, например, в туристическом секторе. Но очень многие работают с колоссальной нагрузкой и больше других рискуют заразиться. Это – работники сферы здравоохранения, аптекари, сотрудники Департамента здоровья, все, кто заняты в сфере услуг, водители автобусов, учителя детсадов, пограничники… Все они работают ради нас с вами, помогают нам и при этом находятся в группе повышенного риска. – пишет Сиккут. – И все мы могли бы проявлять к этим людям больше эмпатии и дружелюбия. Если скорая помощь сразу не может выехать на сообщение о кашле, то человеку, который беспокоится о своем здоровье, должен постараться избегать контактов с другими, наблюдать за своими симптомами и при необходимости позвонить на номер инфолинии семейных врачей 1220. Возможно, в этот самый момент скорая выехала на вызов к задыхающемуся пациенту".
"Если уставшая медсестра просит немного подождать, не нужно срывать на ней раздражение и обвинять в длинных очередях. Если кассир в продуктовом магазине не улыбается, возможно, у него просто уже нет сил. Если работник детского садика не хочет пускать в группу ребенка с признаками болезни, если водитель автобуса не открывает переднюю дверь, если официантка старается не приближаться к клиенту, то, возможно, они просто не хотят заразиться и заболеть. Пограничник не виноват в том, что вам нужно заполнить анкету и что придется провести на границе больше времени, чем обычно", – напоминает Сиккут.
Как отмечает Сиккут, все эти люди работают для того, чтобы наше общество продолжало функционировать в условиях кризиса. "Давайте будем терпеливыми и доброжелательными. Чтобы избежать заражения и справиться по крайней мере с легкими симптомами, нужно следовать инструкциям департамента здоровья. Ресурсы системы здравоохранения ограничены, и в первую очередь в помощи нуждаются люди с более тяжелыми симптомами заболевания. Конечно же, скорая помощь нужна тем, чье состояние является опасным для жизни или достаточно серьезным. Не стоит спрашивать у семейного врача, можно ли через неделю планировать юбилей с 36 гостями или что лучше при боли в горле – чай с медом или без меда? При проблемах с дыханием, естественно, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Во время кризиса все мы должны стать улучшенными версиями самих себя. Все вместе мы справимся с вирусом. И напоследок немного юмора, поскольку, если верить врачам, он продлевает жизнь: все приходящее из Китая недолговечно!" – заключает депутат Рийгикогу.