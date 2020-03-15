Рийна Сиккут: чрезвычайное положение требует чрезвычайной эмпатии

"Среди нас есть те, кто находится дома в карантине, кто продолжает ходить на работу или у кого работы стало меньше, например, в туристическом секторе. Но очень многие работают с колоссальной нагрузкой и больше других рискуют заразиться. Это – работники сферы здравоохранения, аптекари, сотрудники Департамента здоровья, все, кто заняты в сфере услуг, водители автобусов, учителя детсадов, пограничники… Все они работают ради нас с вами, помогают нам и при этом находятся в группе повышенного риска. – пишет Сиккут. – И все мы могли бы проявлять к этим людям больше эмпатии и дружелюбия. Если скорая помощь сразу не может выехать на сообщение о кашле, то человеку, который беспокоится о своем здоровье, должен постараться избегать контактов с другими, наблюдать за своими симптомами и при необходимости позвонить на номер инфолинии семейных врачей 1220. Возможно, в этот самый момент скорая выехала на вызов к задыхающемуся пациенту".

"Если уставшая медсестра просит немного подождать, не нужно срывать на ней раздражение и обвинять в длинных очередях. Если кассир в продуктовом магазине не улыбается, возможно, у него просто уже нет сил. Если работник детского садика не хочет пускать в группу ребенка с признаками болезни, если водитель автобуса не открывает переднюю дверь, если официантка старается не приближаться к клиенту, то, возможно, они просто не хотят заразиться и заболеть. Пограничник не виноват в том, что вам нужно заполнить анкету и что придется провести на границе больше времени, чем обычно", – напоминает Сиккут.