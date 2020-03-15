Во Франции вопреки требованиям пройдут муниципальные выборы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вечером 14 марта заявил, что меры борьбы с коронавирусом, принимаемые в стране до этого момента, были неэффективными. Число зараженных вновь резко возросло, и пандемия в стране перешла в третью, самую высокую, фазу. Поэтому власти страны приняли решение с 15 марта и до особого распоряжения закрыть все места массового скопления людей. Работу продолжат лишь продуктовые магазины, аптеки, банки, табачные киоски и автозаправки.

К 15 марта в стране зарегистрирован 4481 случай заражения коронавирусом, число умерших возросло до 91.

Французские власти опасаются низкой явки на выборах. После заявления Филиппа многие политики потребовали перенести голосование. Однако премьер-министр заявил, что если принимать необходимые меры предосторожности, проблем для здоровья людей не возникнет. Избирателям советуют принести с собой собственную ручку. Они также могут прийти на выборы в защитной маске - впрочем, лишь в том случае, если она не помешает установлению личности, иначе ее могут попросить снять.