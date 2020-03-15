Эстонские фабрики пока продолжают работу в обычном режиме

На валгской обувной фабрике Moon работа продолжается, как и прежде. Компания в основном поставляет свою продукцию в Финляндию. В настоящее время на фабрике работают 33 человека. Глава Moon OÜ Тийна Рыымус заявила, что, поскольку перевозка товаров по морю продолжается, несмотря на чрезвычайное положение, экспорт также не является проблемой. "Мы получаем свои товары и можем отправлять тоже", - заверила она.

Работники не носят маски и не придерживаются дополнительных правил гигиены. «Сейчас все не так плохо. Мы сидим не носом к ному,можем держаться друг от друга чуть подальше», - сказала Рымус.

Менеджер и владелец валгаской мебельной фабрики Gomab, на которой работают 144 человека, Горан Вальдемар Сьехольм, сказал, что некоторые рабочие остались дома из-за закрытия школ, но ситуация не так уж и плоха. «Мы должны справляться с тем, что имеем. Но это не так драматично. Я надеюсь, что через несколько недель все будет нормально. У нас в Валга три недели назад был грипп, 17 человек заболели».

Однако проблемы все же есть, поскольку на границах на коммерческий транспорт уходит больше времени. Однако до сих пор отгрузка не прекращалась. «Мы экспортируем 99,9 процента нашей продукции, товары идут в Германию, Скандинавию. Есть сложности на границах. Но они еще не были препятствием. Однако грузовики движутся медленнее из-за длинных очередей на границах», - сказал он.

Работники Gomab масок не носят, но придерживаются общих правил техники безопасности. «Мы чистим поверхности на заводе, сотрудники чистят руки и следуют инструкциям не касаться лица», - сказал Сьохольм.

Компания Combiwood, в которой насчитывается 193 сотрудника и которая производит в Тырва Валгаского уезда крашеные древесные листы, продолжает свою работу. «Пока ничего не изменилось, но мы собираем людей и рассказываем. В настоящее время работа завода продолжается», - сказал в пятницу член правления фирмы Прийт Коха.