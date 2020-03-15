Галерея ⟩ В магазинах Эстонии можно заметить людей в странных защитных костюмах

Из постов в социальных сетях сложно понять, приняли ли странно одетые люди крайние меры предосторожности или просто подходят к ситуации с юмором.

В то время как шопинг в перчатках - определенно хорошая идея с точки зрения гигиены, старый противогаз или конус из газеты, к сожалению, вряд ли могут помочь защититься от распространения коронавируса, как не помогут от этого и пропавшие из магазинов и аптек маски для лица и строительные респираторы.

