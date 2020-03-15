Картина дня: закрытие границ, информация о заболевших и тяжелое ДТП

Эстония закрыла границы для иностранцев

Правительство решило на кабинетном совещании для предотвращения распространения коронавируса временно ограничить пересечение внешней и внутренней границы Шенгенской зоны и восстановить пограничный контроль. Читать далее...

В Эстонии коронавирус обнаружен у 135 человек

В общей сложности в Эстонии заболевание диагностировано у 135 человек, из них в Харьюмаа 62, на Сааремаа 37, Пярнумаа 13, Вырумаа 9, Тартумаа 6 и Вирумаа 8. Читать далее...

Почти все пациенты с коронавирусом проходят лечение на дому

Как сообщил представитель Департамента здоровья на пресс-конференции 15 марта, на данный момент двое зараженных коронавирусом находятся на лечении в больнице, их состояние удовлетворительное. Читать далее...

Рейнсалу: введение драконовских ограничений свободы передвижения жителей Эстонии не рассматривается

В студии эстонской редакции Postimees побывал министр иностранных дел Эстонии, член кризисной комиссии Урмас Рейнсалу, который ответил на вопросы главного редактора издания Марта Раудсаара. Читать далее...

Прием врачей-специалистов, операции, обследования: в больницах вводят ограничения

Департамент здоровья поднял уровень готовности системы здравоохранения до второго уровня для того, чтобы справиться с распространением коронавируса внутри страны. Больницы вводят ограничения и готовятся к увеличению количества заболевших. Читать далее...

Закрываются популярные рестораны, магазины и кафе

Крупнейшее в Эстонии предприятие развлекательного бизнеса с воскресенья временно закроет все свои подразделения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Читать далее...

Эстонские фабрики пока продолжают работу в обычном режиме

По словам представителей фабрик Южной Эстонии, до сих пор из-за распространения коронавируса у них не было необходимости менять организацию труда и использовать маски или другие средства защиты. Читать далее...

Дистанционное обучение во время коронавируса: это должен знать каждый родитель

С понедельника 16 марта все эстонские школы переведены на дистанционное обучение – школы закрыты, но преподавание и обучение продолжается. Это означает, что родители должны уделять больше внимания школьной работе своего ребенка, помогать и поддерживать его. Читать далее...

В тяжелом ДТП погибла женщина

Сегодня в 13.06 в Вильяндимаа в Мустивере произошло тяжелое ДТП, сообщает пресс-служба полиции. Читать далее...

Компанию подростков подозревают в жестоком убийстве человека