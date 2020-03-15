Tele2 закрывает все представительства в Эстонии

Начиная с понедельника, 16 марта, Tele2 временно закроет все свои представительства в Эстонии, чтобы защитить здоровье сотрудников и клиентов, сообщила пресс-служба компании.
«Как крупная эстонская компания мы осознаем свою ответственность в ограничении распространения коронавируса и поэтому решили временно закрыть все представительства Tele2, чтобы в нынешнем чрезвычайном положении защитить всеобщее благополучие», - сказал директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв.
«Пониманием, что закрытие представительств причинит неудобства, однако в нынешнем положении - это необходимый шаг, чтобы защитить здоровье наших сотрудников и клиентов. Мы по-прежнему доступны для клиентов по телефону, э-мейлу и в чате. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрешить любые проблемы по телефону и через электронные каналы», - добавил Уусъярв. Инфотелефон для частных клиентов - 6 866 866, для бизнес-клиентов - 1205.
Для заказа услуг или изменения условий можно воспользоваться самообслуживанием minu.tele2.ee, здесь при желании можно изменить интернет-пакет и разговорный пакет, а также оплатить счета. Кроме того, клиенты могут воспользоваться э-магазином, в котором доступна вся продукция Tele2.