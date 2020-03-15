Omiva обратилась к предприятиям, сотрудники которых работают дистанционно

Кроме того, курьеры Omniva избегают беспричинных поездок в конторы, где никто не забирает посылки, клиенты получают посылки посредством посылочных автоматов.

Посылочные автоматы Omniva находятся на улице, где риск заражения ниже. Сенсорные экраны посылочных автоматов постоянно чистятся, но их также можно использовать таким образом, чтобы клиенту не приходилось физически касаться поверхности. Экраном посылочного автомата Omniva можно пользоваться в перчатках, а при оплате товара можно использовать бесконтактную оплату во всех автоматах.