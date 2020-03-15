Глава мясокомбината - о чрезвычайном положении: колбасу дома не сделаешь

«По большей части существует два основных риска: доступность сырья или материалов и самый большой риск - это наличие людей», - сказал Хорм.

Он подчеркнул, что если офисные работники компании справляются со своими задачами в дистанционном режиме, то колбасу нельзя приготовить дома - для этого работники должны прийти на фабрику.

"Поскольку что у нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы", - признал предприниматель.

К настоящему времени вирус не создал серьезных проблем для организации труда в Atria. «У нас довольно многие офисные работники находятся дома, а у ворот компании мы измеряем температуру тела сотрудников, - пояснил Хорм. - Тех, у кого повышенная температура тела, в данный момент к работе не допускают, не зная, грипп ли это, простуда или коронавирус».

По словам Хорма, утром в пятницу 4-5 человек были возвращены домой по этой причине. «Но не забывайте, что сейчас сезон гриппа. Жар не означает автоматически коронавирус», - подчеркнул исполнительный директор.

По словам Хорма, из-за недавней волна потребительской паники в эстонских магазинах очень сложно предсказать, какой дневной заказ может прийти от продавцов. "Производителям консервов, вероятно, будет труднее, чем нам, но все это повлияет и на нас», - сказал он.

На эти выходные Atria также получила заказы, превышающие средние, но, на удивление, не на готовую продукцию, а на свежее мясо.

Мясное производство Atria Eesti снабжают животными собственные фермы концерна, и хотя это обеспечивает безопасность поставок, Хорм испытывает небольшое беспокойство.