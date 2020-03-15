Вс, 15.03.2020
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  • Кокк: для поддержки экономики следует рассмотреть возможность быстрого снижения акцизов

Кокк: для поддержки экономики следует рассмотреть возможность быстрого снижения акцизов

Айвар Кокк.

ФОТО: Sander Ilvest

Для поддержки экономики следует рассмотреть возможность быстрого снижения акцизов на газ, электроэнергию и топливо, рефинансирования кредитов государством, отсрочки уплаты налогов и использования резервов Кассы по безработице, сообщил председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Isamaa), передает Rus.ERR.

"Одна из основных статей расходов домохозяйств и предприятий - электричество, отопление и транспорт. Поэтому нам следует пересмотреть акцизы на газ, электроэнергию и топливо, взвесив возможность их быстрого снижения", - сказал Кокк.

Он добавил, что для защиты людей и предприятий от сокращений следует также подумать о долгосрочном рефинансировании государством кредитов и отсрочке уплаты налогов, если в этом возникнет необходимость. "Отсрочка или рассрочка уплаты государственных налогов поможет существенно сократить расходы в этой неожиданно возникшей ситуации", - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу.

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