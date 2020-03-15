Кокк: для поддержки экономики следует рассмотреть возможность быстрого снижения акцизов

"Одна из основных статей расходов домохозяйств и предприятий - электричество, отопление и транспорт. Поэтому нам следует пересмотреть акцизы на газ, электроэнергию и топливо, взвесив возможность их быстрого снижения", - сказал Кокк.

Он добавил, что для защиты людей и предприятий от сокращений следует также подумать о долгосрочном рефинансировании государством кредитов и отсрочке уплаты налогов, если в этом возникнет необходимость. "Отсрочка или рассрочка уплаты государственных налогов поможет существенно сократить расходы в этой неожиданно возникшей ситуации", - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу.