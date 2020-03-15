Полиция объясняет: эффективны ли пограничные меры санитарного контроля?

В связи с чрезвычайной ситуацией, которая вступила в силу 12 марта, в пунктах пересечения границы начали проводитьс санитарные проверки для выявления у людей симптомов коронавируса. Также при въезде в страну люди должны заполнять анкеты, чтобы можно было надежно установить,\ откуда они прибыли.

Однако эффективность санитарного контроля вызывает вопросы. Например, в социальных сетях делятся постом человека, который приехал на автобусе из Риги, а ранее работал в Финляндии и Швеции. В течение недели у него была температура, но на границе ему дали маску и отправили домой.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк отметила, что на сегодняшний день пограничный контроль на эстонско-латвийской границе еще не введен - решеним правительства это будет сделано с 17 марта.

"До сих пор Департамент полиции и погранохраны делал на крупных погранпунктах все от него зависящее, чтобы повысить осведомленность и помочь людям. Очень помогает, когда люди и сами постоянно контролируют и оценивают свое здоровье - это будет во благо нашего всеобщего здоровья», - сказала Вирк.

На сегодняшний день, по словам Вирк, департамент вместе с волонтерами уже более недели оказывает помощь в распространении информации о здоровье в основных пунктах пересечения границы и собирает информацию от пересекающих границу людей о их маршрутах передвижения, состоянии здоровья и возможных контактах с людьми с симптомами заболевания.

«Если у человека есть соответствующие симптомам вируса жалобы на здоровье, ему или ей на месте будет предоставлена маска для предотвращения распространения вируса. Затем он будет направлен на дополнительные консультации и тестирование, чтобы определить, может ли это быть коронавирус. В случае более легких симптомов человека отпускают домой для наблюдения за здоровьем и постоянно консультируют. В случае более серьезных симптомов люди направляются в больницу», - сказала пресс-секретарь.

Полиция подчеркивает, что если у кого-то появляются симптомы коронавируса, такие как сухой кашель и жар, а также затрудненное дыхание, следует немедленно проконсультироваться с семейным врачом или по телефону врачебных консультаций о том, как действовать, и обязательно избегать тесного контакта с другими людьми.