Viru Keskus и Kaubamaja будут работать по сокращенному графику

Перемены не коснутся продуктового отдела Kaubamaja (как в Таллинне, так и в Тарту) и аптеки Apotheka в Viru Keskus, которые продолжат работать по обычному графику, с 09.00 до 22.00 и с 09.00 до 21.00 соответственно. Apotheka в торговом центре Tartu Kaubamaja будет работать с 10.00 до 19.00.

В центре также будут закрыты некоторые магазины или пункты продаж, в зависимости от собственных решений соответствующих предприятий.

"С этой среды мы сокращаем время работы центра, мы идем на этот шаг, так как чувствуем ответственность перед нашими посетителями и работниками. Решение мы приняли совместно с предприятиями, работающими в торговом центре, при этом мы учитывали стремление сохранить рабочие места и пожелания клиентов", - отмечает руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн.

По словам руководителя Viru Keskus, самым главным является сохранение здоровья клиентов и работников, поэтому вводятся дополнительные меры для обеспечения минимального распространения вируса. В торговом центре значительно расширена уборка площадей общего пользования, установлены дезинфицирующие средства, обеспечена возможность мыть руки и информационные стенды департамента здоровья о профилактике заражения вирусом.