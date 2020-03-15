Авиакомпания airBaltic объявила о дополнительных рейсах в понедельник

Билеты на дополнительные рейсы можно забронировать на сайте airBaltic. 16 марта авиакомпания выполнит следующие рейсы: Рига-Лондон в 14:10 и Лондон-Рига в 15:50, Рига-Париж в 08:05 и Париж-Рига в 10:40, Рига-Москва в 07:45 и Москва-Рига в 11:25, Рига-Брюссель в 14:50 и Брюссель-Рига в 17:10, Рига-Дублин в 08:00 и Дублин-Рига в 9:45, а также Рига-Цюрих в 7:55 и Цюрих-Рига в 10:10, Рига-Дюссельдорф в 17:10 и Дюссельдорф-Рига в 19:00, Рига-Вена в 17:35 и Вена-Рига в 19:20.

Кроме того, граждане и постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться в страну после 17 марта, могут заполнить форму для потенциальных репатриационных рейсов на сайте airBaltic.

Тем, у кого забронирован билет на рейс аirBaltic в период с 17 марта по 14 апреля, авиакомпания предоставит обновленную информацию позже. Это позволит тем, чей рейс был запланирован на ближайшее время, связаться с компанией первыми.

Как сообщает компания, airBaltic сейчас работает в условиях коммерческого кризиса. С 28 февраля в компании создана рабочая группа, которая регулярно анализирует актуальную информацию и принимает соответствующие решения в этой чрезвычайной ситуации.