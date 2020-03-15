Авиакомпания airBaltic объявила о дополнительных рейсах в понедельник

Чтобы обслужить большое количество пассажиров, желающих отправиться в Ригу и вылететь в обратном направлении до того, как 17 марта в Латвии будет приостановлено международное воздушное сообщение, airBaltic 16 марта добавила дополнительные рейсы, сообщила агентству BNS представитель airBaltic Алиса Бриеде.
Билеты на дополнительные рейсы можно забронировать на сайте airBaltic. 16 марта авиакомпания выполнит следующие рейсы: Рига-Лондон в 14:10 и Лондон-Рига в 15:50, Рига-Париж в 08:05 и Париж-Рига в 10:40, Рига-Москва в 07:45 и Москва-Рига в 11:25, Рига-Брюссель в 14:50 и Брюссель-Рига в 17:10, Рига-Дублин в 08:00 и Дублин-Рига в 9:45, а также Рига-Цюрих в 7:55 и Цюрих-Рига в 10:10, Рига-Дюссельдорф в 17:10 и Дюссельдорф-Рига в 19:00, Рига-Вена в 17:35 и Вена-Рига в 19:20.
Кроме того, граждане и постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться в страну после 17 марта, могут заполнить форму для потенциальных репатриационных рейсов на сайте airBaltic.
Тем, у кого забронирован билет на рейс аirBaltic в период с 17 марта по 14 апреля, авиакомпания предоставит обновленную информацию позже. Это позволит тем, чей рейс был запланирован на ближайшее время, связаться с компанией первыми.
Как сообщает компания, airBaltic сейчас работает в условиях коммерческого кризиса. С 28 февраля в компании создана рабочая группа, которая регулярно анализирует актуальную информацию и принимает соответствующие решения в этой чрезвычайной ситуации.
Согласно информации на сайте airBaltic, стоимость билета для одного человека в одном направлении составляет от 137 до 220 евро.