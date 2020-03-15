Вс, 15.03.2020
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В США полиция попросила преступников сделать перерыв на время эпидемии коронавируса

USA politsei. Pilt on illustreeriv

ФОТО: shutterstock.com

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Обращение опубликовано в Твиттере ведомства.

“Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений”, — говорится в сообщении.

Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений.

“Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников”, — отметили в департаменте полиции.

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