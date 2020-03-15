В США полиция попросила преступников сделать перерыв на время эпидемии коронавируса

“Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений”, — говорится в сообщении.

Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений.

“Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников”, — отметили в департаменте полиции.