В США полиция попросила преступников сделать перерыв на время эпидемии коронавируса

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Обращение опубликовано в Твиттере ведомства.
“Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений”, — говорится в сообщении.
Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений.
“Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников”, — отметили в департаменте полиции.
Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT— SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020