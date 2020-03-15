Вс, 15.03.2020
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МИД обратился к гражданам Эстонии на границе Германии и Польши

Министерство иностранных дел.

ФОТО: Välisministeerium

Министерство иностранных дел просит жителей Эстонии, находящихся на границе Германии и Польши, которые держат путь в Эстонию, дать о себе знать, передает Postimees.

МИД просит граждан, которые по суше возвращаются обратно в Эстонию, но не могут пересечь границу Польши и Германии, сообщить об этом на э-мейл konsul@mfa.ee.

Укажите в э-мейле число людей, которые находятся с вами, личные данные и контактный телефон, чтобы МИД смог с вами связаться.

В связи с распространением коронавируса несколько стран, в том числе Польша, помимо ограничений в авиасообщении и движении судов установило дополнительные меры безопасности для проверки сухопутных границ.

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