МИД обратился к гражданам Эстонии на границе Германии и Польши

Министерство иностранных дел просит жителей Эстонии, находящихся на границе Германии и Польши, которые держат путь в Эстонию, дать о себе знать, передает Postimees.
МИД просит граждан, которые по суше возвращаются обратно в Эстонию, но не могут пересечь границу Польши и Германии, сообщить об этом на э-мейл konsul@mfa.ee.
Укажите в э-мейле число людей, которые находятся с вами, личные данные и контактный телефон, чтобы МИД смог с вами связаться.
В связи с распространением коронавируса несколько стран, в том числе Польша, помимо ограничений в авиасообщении и движении судов установило дополнительные меры безопасности для проверки сухопутных границ.