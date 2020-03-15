МИД обратился к гражданам Эстонии на границе Германии и Польши

МИД просит граждан, которые по суше возвращаются обратно в Эстонию, но не могут пересечь границу Польши и Германии, сообщить об этом на э-мейл konsul@mfa.ee.

Укажите в э-мейле число людей, которые находятся с вами, личные данные и контактный телефон, чтобы МИД смог с вами связаться.