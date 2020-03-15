Обращение Ратаса: уйдут недели и месяцы, прежде чем мы вернемся к обычному ритму жизни

"В конце февраля мы получили первое сообщение о том, что коронавирус, который теперь распространился по всему миру, достиг Эстонии. Вчера мы получили подтверждение о первом официально выздоровевшем человеке, заразившемся вирусом в Эстонии. Несомненно, таких обнадеживающих сообщений в ближайшее время будет появляться все больше.

И все же потребуются еще недели и месяцы, прежде чем мы сможем вернуться к нашему обычному ритму жизни. До тех пор нам необходимо бороться с распространением вируса - как на уровне общества, так и каждый из нас должен прилагать усилия в индивидуальном порядке. Мы все должны следовать указаниям медицинских работников, соблюдать правила гигиены и избегать близкого контакта с другими людьми. Также целесообразно избегать прикосновения к поверхностям и объектам, которые могут быть заражены вирусом, а вместо наличных использовать другие способы оплаты.

Правительство также принимает необходимые меры для ограничения распространения вируса, предотвращения появления новых вспышек в Эстонии и защиты здоровья всех нас. Вчера вечером, мы подобно многим другим странам Европейского Союза решили закрыть свои границы, чтобы предотвратить распространение вируса через границы. Конечно, все местные жители и их близкие родственники смогут вернуться в Эстонию. Мы также обеспечиваем необходимую транспортировку товаров и сырья, если у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания.

Пожалуйста, берегите всех людей входящих в группы риска коронавируса - к ним, определенно, относятся пожилые люди и людьми с хроническими заболеваниями. При симптомах простуды следует избегать прямого контакта со своими пожилыми родственниками и знакомыми. Медицинские работники, сотрудники полиции и пограничной службы, обслуживающий персонал в магазинах и других местах, а также все, чья работа требует высокой степени воздействия на человека, также подвергаются большему риску. Подумаем и о том, чтобы не подвергать их риску заражения своим поведением.

И в завершение. Давайте заботиться друг о друге и помогать друг другу. Будем замечать трудности других и окажем им поддержку, когда это необходимо и возможно. Конечно, принимая все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Вместе мы обязательно преодолеем эти трудные времена и станем еще сильнее как общество