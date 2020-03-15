Полиция в Нарве задержала пьяного водителя, который едва стоял на ногах

Полицейский патруль остановил в субботу в Нарве из-за неуверенного стиля вождения автомобиль Audi, водитель которого оказался в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, передает Rus.ERR.
За рулем автомобиля, остановленного днем 14 марта на улице Харидузе, находился 31-летний мужчина, сообщила в воскресенье Идаская префектура.
"Когда его попросили выйти из машины, стоять ему было трудно. Алкометр показал, что человек сел за руль в таком серьезном опьянении, что есть основания для возбуждения уголовного дела", - сказал лейтенант полиции патрульной службы Нарвского отделения полиции Николай Клейн.
В автомобиле также находились несколько друзей водителя, которого задержали в качестве подозреваемого и доставили в арестный дом.