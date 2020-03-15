Полиция в Нарве задержала пьяного водителя, который едва стоял на ногах

"Когда его попросили выйти из машины, стоять ему было трудно. Алкометр показал, что человек сел за руль в таком серьезном опьянении, что есть основания для возбуждения уголовного дела", - сказал лейтенант полиции патрульной службы Нарвского отделения полиции Николай Клейн.