Вс, 15.03.2020
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  • Полиция в Нарве задержала пьяного водителя, который едва стоял на ногах

Полиция в Нарве задержала пьяного водителя, который едва стоял на ногах

Полицейский. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Полицейский патруль остановил в субботу в Нарве из-за неуверенного стиля вождения автомобиль Audi, водитель которого оказался в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, передает Rus.ERR.

За рулем автомобиля, остановленного днем 14 марта на улице Харидузе, находился 31-летний мужчина, сообщила в воскресенье Идаская префектура.

"Когда его попросили выйти из машины, стоять ему было трудно. Алкометр показал, что человек сел за руль в таком серьезном опьянении, что есть основания для возбуждения уголовного дела", - сказал лейтенант полиции патрульной службы Нарвского отделения полиции Николай Клейн.

В автомобиле также находились несколько друзей водителя, которого задержали в качестве подозреваемого и доставили в арестный дом.

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