Lux Express останавливает международные рейсы и сокращает объем внутренних

Lux Express временно приостановит международные пассажирские перевозки, за исключением маршрута Санкт-Петербург-Хельсинки. В Эстонии автобусное сообщение со всеми регионами останется, но в сниженном объеме, говорится в пресс-релизе.

«Правительственные решения нам совершенно понятны, они нужны для прекращения распространения коронавируса. Но, как заявило правительство, важно, чтобы наши люди в Эстонии могли вернться домой. Исходя из этого, наши международные рейсы будут отправляться до последней минуты. Внутри Эстонии наша цель - поддерживать максимально возможную связь со всеми обслуживаемыми нами районами, но из-за резкого сокращения числа пассажиров мы временно сократили объем некоторых линий», - сказал Янно Ритсберг, генеральный директор Lux Express.