МИД Эстонии начал переговоры с Польшей о возвращении эстоноземельцев

«Мы обратились по официальным каналам и при необходимости будем сотрудничать с другими странами», - передало министерство слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.

Министерство предупреждает, что в ближайшие дни возвращение в Эстонию может оказаться крайне сложным, поскольку транспортные сообщения прерываются, а государственные границы закрываются. Так, в ночь на воскресенье Польша закрыла границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, большая часть зафиксированных в Польше случаев заболевания попали в нее из-за границы.

Возвращающиеся в Эстонию граждане также больше не могут попасть в Польшу с транзитными целями. Прервались международные авиа- и железнодорожные перевозки, но международные грузоперевозки не ограничены.