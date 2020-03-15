Житель Эстонии во время чрезвычайного положения поехал на машине за женой в Польшу

«В среду начали распространяться слухи о том, что дело серьезное и что в скором времени может возникнуть чрезвычайная ситуация. В четверг незадолго до полуночи жена позвонила и сказала, что теперь объявлено чрезвычайное положение и необходимо принять меры», воспоминает Март (имя изменено - ред.).

Первым делом пришлось разместить детей у родственников, сделать другие быстрые приготовления. В 00:44, в первый час пятницы, он уже был в машине и направлялся в Польшу. Поездка была обусловлена тем, что степень неопределенности была высокой, и мужчина не хотел оставлять двоих детей без матери на несколько месяцев.

"После латвийско-литовской границы я час поспал в машине. К счастью, я к этому привык. Мне и раньше приходилось путешествовать на большие расстояния на машине", - сказал Март.

В Кракове сложили все вещи, затем еще один быстрый сон, и в пятницу вечером начали ехать обратно.

"Когда я ехал туда, на погранпункте Икла велось так много подготовки, были поставлены конусы, чтобы показать людям дорогу на погранконтроль, но никаких действий пока не предпринималось. На латвийско-литовской и на литовско-польской границах все было спокойно, - вспоминает Март.

«На обратном пути на литовско-польской границе один журналист с польской стороны делал фотографии. И чтобы снимки были более крутыми, один молодой человек перенаправлял все движение автомобилей в один ряд», - рассказал он.

Латвийско-литовская граница в субботу вечером была еще совершенно пуста.

Об авиаперелете семья даже не думала. Риск заражения - это одно, но за время проживания в Кракове у жены накопилась, целая куча нужных вещей - полная машина! Все это супруги забрали с собой.

«В общем, сложилось впечатление, что призыв «Границы на замок!» не означает строительство баррикад, это вполне оправданная деятельность. Конечно, в четверг ночью я не знал, что именно значит это «Границы на замок!» и как долго мир будет заперт. Первая мысль была о том, что если Эстония объявляет чрезвычайное положение, означает ли это, что больше из страны никого не выпустят даже ради спасения членов семьи. Вот почему я решил, что мне нужно двигаться сразу. Что авось повезет», - сказал Март.

Супруги вернулись в Эстонию около 8 часов вечера в субботу, 14 марта. Пограничный контроль в Икла уже работал, и потребовалось 18 минут, чтобы пересечь границу с Эстонией, заполнив анкету и ответив на ряд вопросов.