Террористическая организация ИГИЛ призвала сторонников не посещать Европу из-за коронавируса

В бюллетене сторонникам террористической организации рекомендуют «закрывать рот, когда зеваешь и чихаешь», регулярно мыть руки, также «вверить себя Богу и искать прибежища в нем».

В «Аль-Набе» ссылаются на хадисы и пишут, что «мор — это муки, посланные Богом на тех, на кого он пожелает», и что «болезни поражают не сами, а по повелению Бога».