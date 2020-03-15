Вс, 15.03.2020
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Террористическая организация ИГИЛ призвала сторонников не посещать Европу из-за коронавируса

Islamiäärmuslane ISIS-e lipuga.

ФОТО: Foto ISIS-e propagandavideost

Террористическая организация «Исламское государство» просит своих сторонников отказаться от посещения Европы, поскольку там они могут подхватить коронавирусную инфекцию. Об этом пишет Коммерсантъ, ссылаясь на британскую газету The Sunday Times.

В бюллетене сторонникам террористической организации рекомендуют «закрывать рот, когда зеваешь и чихаешь», регулярно мыть руки, также «вверить себя Богу и искать прибежища в нем».

В «Аль-Набе» ссылаются на хадисы и пишут, что «мор — это муки, посланные Богом на тех, на кого он пожелает», и что «болезни поражают не сами, а по повелению Бога».

Также в бюллетене говорится, что «здоровые не должны ездить в страну, охваченную эпидемией, а заболевшие — покидать ее».

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