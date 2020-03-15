Террористическая организация ИГИЛ призвала сторонников не посещать Европу из-за коронавируса

Террористическая организация «Исламское государство» просит своих сторонников отказаться от посещения Европы, поскольку там они могут подхватить коронавирусную инфекцию. Об этом пишет Коммерсантъ, ссылаясь на британскую газету The Sunday Times.
В бюллетене сторонникам террористической организации рекомендуют «закрывать рот, когда зеваешь и чихаешь», регулярно мыть руки, также «вверить себя Богу и искать прибежища в нем».
В «Аль-Набе» ссылаются на хадисы и пишут, что «мор — это муки, посланные Богом на тех, на кого он пожелает», и что «болезни поражают не сами, а по повелению Бога».
Также в бюллетене говорится, что «здоровые не должны ездить в страну, охваченную эпидемией, а заболевшие — покидать ее».