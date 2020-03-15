Профсоюзы: работодатели, не спешите с сокращениями!

Хотя ряд секторов уже понес очень серьезный ущерб от глобальной пандемии, по оценке профсоюзов, спешить с увольнениями персонала не стоит.

«Этот кризис - другой, и важно, чтобы все сектора не впали в рецессию. Я уверен, что решения, принятые во вторник Кассой по безработице, принесут новые идеи решения проблем, стоящих перед компаниями, без существенного ухудшения ситуации для работников», - сказал глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Правительство известило своих партнеров о намерении создать быстрые механизмы для поддержки людей и предприятий, находящихся на домашнем карантине. Изменения находятся в повестке дня утреннего заседания Кассы по безработице, намеченного на вторник, и поскольку они не требуют каких-либо изменений в законодательстве, скорость их внедрения высока.

Петерсон также обратил внимание работодателей на тот факт, что по закону более крупные увольнения и временные сокращения заработной платы являются предметом коллективных переговоров и имеют крайние сроки. По словам Петерсона, без информации и консультаций изменения могут оказаться незаконными.