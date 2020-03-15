Коронавирус в Йыхви: заражен работник магазина бытовой техники

Журналист Катрин Луст позвонила волостному старейшине Йыхви Максу Кауру и спросила, верна ли полученная информация.

«Да, это правда, обнаружен сотрудник с вирусом. Мне об этом сообщил директор Pargi Keskus», - сказал Каур.

Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время должны идти переговоры на уровне правительства о том, будут ли эстонские торговые центры находиться в карантине в течение пары недель.

"Эти 2-3 недели нужны на то, чтобы остановить распространение вируса», - сказал Каур, добавив: «Сохраняйте спокойствие. Мы справимся. Пожалуйста, оставайтесь дома, если это возможно; пару-тройку недель мы подержим ситуацию под контролем, и все будет хорошо!»