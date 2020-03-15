Коронавирус в Йыхви: заражен работник магазина бытовой техники

Сегодня во второй половине дня программа Kuuuurija получила сигнал, что у работника магазина бытовой техники Expert в йыхвиском торговом центре Pargi Keskus был обнаружен COVID-19.
Журналист Катрин Луст позвонила волостному старейшине Йыхви Максу Кауру и спросила, верна ли полученная информация.
«Да, это правда, обнаружен сотрудник с вирусом. Мне об этом сообщил директор Pargi Keskus», - сказал Каур.
Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время должны идти переговоры на уровне правительства о том, будут ли эстонские торговые центры находиться в карантине в течение пары недель.
"Эти 2-3 недели нужны на то, чтобы остановить распространение вируса», - сказал Каур, добавив: «Сохраняйте спокойствие. Мы справимся. Пожалуйста, оставайтесь дома, если это возможно; пару-тройку недель мы подержим ситуацию под контролем, и все будет хорошо!»
Макс Каур не знает, был ли зараженный человек продавцом или специалистом по обслуживанию клиентов и вступал ли он в контакт с другими людьми. «Единственная информация состоит в том, что он получил вирус, но что он сделал точно, я не знаю. В любом случае, люди должны сделать все возможное, чтобы не передавать вирус и, если возможно, оставаться дома».