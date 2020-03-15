Легендарный бар провел вечеринку в честь дня рождения несмотря на чрезвычайное положение

На Фейсбуке циркулировали сообщения о поиске транспорта из города Выру в Антсла, где находится бар возле Triinu. «Люди, похоже, вообще не понимают серьезности ситуации», - написала одна женщина программе Kuuuurija.

Бар Triinu - легендарное место тусовок в Южной Эстонии, куда на выходных съезжаются люди из близлежащих деревень и таких городов как Пыльва, Выру и даже Тарту.

«Зачем сейчас рисковать жизнью пожилых людей и ходить в бар на вечеринки. Может, с тобой ничего не случится, но у меня дома недоношенный ребенок, и я очень боюсь за него», - написала женщина, глубоко обеспокоенная поведением сограждан в Выру.

Журналист Катрин Луст позвонила владелице бара Triinu Джине Мягилайнен и спросила, дейсствительно ли двери ее заведения были открыты для посетителей, несмотря на объявленную в стране чрезвычайную ситуацию.

"Вчера в нашем баре была вечеринка по случаю дня рождения, но для остальных гостей мы были закрыты, и на двери была табличка", - сказала Мягилайнен.

По словам владельца, машины действительно заезжали ночью во двор, но, увидев табличку на двери, были вынуждены разворачиваться.

Луст спросила, сколько гостей было на празднике и было ли хорошей идеей праздновать день рождения, когда в стране кризисная ситуация.

"Не сказала бы, что там было много людей… около пары десятков, и все были свои, сельские", - сказала Мягилайнен.

"К нам дважды за ночь приходила полиция, чтобы проверить ситуацию, и когда они увидели, что особо народа нет, нам разрешили продолжать. Гораздо более серьезной проблемой был стрип-клуб в Выру, он был открыт и там было полно народу. Насколько мне известно, полиция велела им ночью закрыться", - сообщила она.

Владелица бара Triinu добавила, что зал был забронирован заранее, а кроме того, была договоренность с местным волостным самоуправлением, которое выдало разрешение на проведение вечеринки.

Kuuuurija позвонил волостному старейшине Антсла Аво Кирсбауму и спросил, действительно ли такое разрешение было выдано бару.

"Никакого такого разрешения мы бару Triinu не давали, - ответил Кирсбаум. - Владелец действительно позвонил, и мы сказали, что не рекомендуем проводить вечеринку, но не можем ее запретить".

Волостной старейшина уточнил, что у них нет возможности закрывать бары и увеселительные заведения: предприниматели обязяны следить за словами мпремьер-министра и считаться с чрезвычайным положением в государстве.