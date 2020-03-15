Новый порядок: МВД просит всех носить с собой удостоверяющий личность документ

«При соблюдении различных ограничений может появиться необходимость подтвердить свою личность. Поэтому я призываю всех иметь при себе удостоверяющие личность документы и при передвижении внутри Эстонии», - передает МВД слова Хельме.

«Мы просим людей оставаться в Эстонии и не путешествовать. По прибытии в другую страну можно оказаться в зоне карантина, и добраться до дома может оказаться очень трудно, а то и невозможно. Со вторника 17 марта право въезда в Эстонию имеют все граждане и жители Эстонии, включая лиц с временным или постоянным видом на жительство», - объяснил Хельме.