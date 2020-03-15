Вс, 15.03.2020
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Новый порядок: МВД просит всех носить с собой удостоверяющий личность документ

ID-kaart.

ФОТО: Tairo Lutter

Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что в свете ограничений на передвижение из-за коронавируса в ближайшее время имеет смысл всем иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«При соблюдении различных ограничений может появиться необходимость подтвердить свою личность. Поэтому я призываю всех иметь при себе удостоверяющие личность документы и при передвижении внутри Эстонии», - передает МВД слова Хельме.

«Мы просим людей оставаться в Эстонии и не путешествовать. По прибытии в другую страну можно оказаться в зоне карантина, и добраться до дома может оказаться очень трудно, а то и невозможно. Со вторника 17 марта право въезда в Эстонию имеют все граждане и жители Эстонии, включая лиц с временным или постоянным видом на жительство», - объяснил Хельме.

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