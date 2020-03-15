Галерея ⟩ ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: водитель Audi, возможно, сбежал, оставив пьяного пассажира

В районе проведения дорожных работ столкнулись Audi и Volkswagen. По предварительной информации, водитель Audi, двигавшегося в направлении Таллинна, совершая правый поворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся ему навстречу автомобилем Volkswagen. Ауди в результате столкновения съехал в придорожный кювет.

Когда приехала полиция, возле Audi был только один человек, и он заявил, что водитель машины сбежал с места происшествия. Хотя была предпринята попытка поймать предполагаемого водителя, полицейская собака не смогла взять след.

Предполагаемый пассажир Audi потреблял алкоголь, он получил травмы в результате ДТП и был доставлен в Ракверескую больницу. Пассажир Volkswagen был настолько серьезно ранен, что был доставлен непосредственно в Северо-Эстонскую областную больницу. Водитель серьезных ранений не получил и в госпитализации не нуждался.