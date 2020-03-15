Германия закрывает границы, чтобы остановить коронавирус и скупающих продукты иностранцев

Германия с 16 марта закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Решение приняла канцлер Ангела Меркель совместно с главой МВД страны и премьерами федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Bild, оно было принято как для предотвращения распространения коронавируса, так и для того, чтобы предотвратить скупку продуктов в стране иностранцами, которая уже привела к проблемам со снабжением в пограничных регионах.
При этом было решено сохранить свободное движение товаров, отмечает издание. Кроме того, люди, которые регулярно совершают поездки на работу, по-прежнему смогут пересекать границу.