Вс, 15.03.2020
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Германия закрывает границы, чтобы остановить коронавирус и скупающих продукты иностранцев

Ангела Меркель.

ФОТО: KAY NIETFELD / AFP

Германия с 16 марта закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Решение приняла канцлер Ангела Меркель совместно с главой МВД страны и премьерами федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.

Как  пишет РИА Новости со ссылкой на Bild, оно было принято как для предотвращения распространения коронавируса, так и для того, чтобы предотвратить скупку продуктов в стране иностранцами, которая уже привела к проблемам со снабжением в пограничных регионах.

При этом было решено сохранить свободное движение товаров, отмечает издание. Кроме того, люди, которые регулярно совершают поездки на работу, по-прежнему смогут пересекать границу.

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