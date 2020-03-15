Микробиолог Ирья Лутсар: следующие четыре-шесть недель будут очень тяжелыми

СМЕРТНОСТЬ

В избежании смертей более успешны те страны, которые могут удерживать болезнь подальше от более старшей популяции или более интенсивны при взятим анализов, или отделении зараженных, или очень хорошо отслеживают контакты.

Оценочная смертность по всему миру составляет 3,4-3,7 процента, которая различается по странам и кажется, прежде всего, зависит от структуры больных по возрастам.

Есть мнение, что общая смертность остается в пределах одного процента, и что в странах, где она выше, не медицина хуже, а слишком много недиагностированных больных с легкими симптомами.

В Европе маленькая смертность в Германии (0,2 процента) и в Северных странах, где до сих пор нет ни одного случая смерти.

Все, доступные сейчас данные по странам показывают, что мужская смертность примерно в два раза выше, чем женская. В Южной Корее мужская смертность составляет 1,27, а женская – 0,57 процента, а в Китае соответственно 4,7 и 2,8 процента.

Смертность существенно увеличивается в зависимости от возраста. Пример Италии: среди людей моложе 50 лет умерли один-два человека, смертность среди 50-59-летних – 0,2 процента, 60-69-летних – 2,5 процента, 70-79-летних – 6,4 процента и людей старше 80 лет – 13,2 процента. Такие же данные в Китае и Южной Корее. У многих умерших прежде имелись тяжелые болезни.

ПОСТОЯННО ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ

Как долго вирус живет во внешней среде?

На этой неделе было опубликовано исследование, которое показало, что в воздухе и на поверхностях вирус, который удалось выделить, держался 48-72 часа. Важно отметить, что количество вируса за это время существенно сократилось. В то же время, нужно помнить, что распространителем вируса все же является человек, поскольку вирус может размножаться только при наличии клеток человека.

Человек без симптомов является источником заражения?

Исследований об этом очень мало, их и трудно проводить. И все же описано, что количество вирусов очень большое уже за день до возникновения симптомов болезни (о более раннем периоде данных нет), и описано, что человек заражал других до того, как у него самого проявились симптомы. И все же основными распространителями вируса является те, у кого есть симптомы болезни (даже если они легкие).

Как долго вирус остается в человеке после заражения?

В своем исследовании, появившемся на этой неделе, китайские ученые показали, что взятый тампоном анализ слизи из носа был позитивным от двух недель до 37 дней после первого положительного результата анализа. Означает ли положительный результат и то, что имеется достаточное количество живых вирусов и является ли человек опасным, это пока вопрос. Опубликованное ранее во время этой вспышки исследование немцев показало, что вирус было возможно вырастить в течение до восьми дней после заражения, а дальше нет, хотя результат анализа был положительным.

Есть ли лечение или вакцина?

И в опубликованном на этой неделе исследовании из Китая, в котором сравнивали больных, которые получали специальное лекарство, с теми, которые его не получали, нет никакой разницы между скоростью выделения вируса и конечным результатом, которым была смерть. Сегодняшнее лечение по-прежнему симптоматическое и поддерживающее.

Как долго продлится вспышка?