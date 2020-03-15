Латвийский эксперт: государственные меры сработают, если люди будут их соблюдать

Он подчеркнул, что меры должны особенно соблюдать люди, которые перемещаются, так как для них риск больше. "Эти люди должны серьезно относиться к карантину и самоизоляции", - сказал специалист.

По его словам, только время покажет, насколько эффективны введенные Латвией меры по ограничению распространения коронавируса. Думпис заверил, что Латвия осознала эпидемиологическую ситуацию более своевременно, чем другие страны, например, Швеция и Англия, где положение серьезное.

"Мы и другие страны Восточной Европы при сравнительно небольшом распространении вируса отреагировали более оперативно, чем другие страны", - сказал инфектолог.

Он добавил, что в настоящее время "Латвия выглядит хорошо, и государство не скрывает невидимой части айсберга".