Чрезвычайное сообщение ⟩ Временное ограничение на пересечение государственной границы по причине распространения вызывающего болезнь СOVID-19 коронавируса

Распоряжение No 78 от 15 марта 2020 года

Временное ограничение на пересечение государственной границы по причине распространения вызывающего болезнь СOVID-19 коронавируса

На основании п. 1 ст. 17 Закона о государственной границе:

1. В связи с пандемическим распространением вызывающего болезнь COVID-19 коронавируса в мире и распространением его внутри Эстонии, а также с большой долей вероятности расширением зоны распространения вируса и с опасностью обусловленного этим обстоятельством массового заражения ввести временные ограничения на пересечение внешней границы для желающих въехать в Эстонию и внутренней границы с временным восстановлением пограничного контроля на внутренней границе.

2. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию гражданам Эстонии; лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание в стране; лицам, имеющим, согласно Регистру народонаселения, постоянное место жительства в Эстонии.

3. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.

4. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспортировкой товаров и промышленного сырья.

5. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения и другие услуги, необходимые для разрешения экстремальной ситуации.

6. В отдельных случаях Департамент полиции и погранохраны может разрешить пересечение границы въезжающим в Эстонию иностранцам:

1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей линии или жена являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии;

2) не имеющим симптомов болезни, если их въезд в страну обоснован особым ходатайством.

7. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, которым необходимо в срочном порядке пересечь территорию Эстонии в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, при условии, что они не имеют симптомов болезни.

8. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

9. Распоряжение вступает в силу 17 марта 2020 года.

Юри Ратас Премьер-министр