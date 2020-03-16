C сегодняшнего дня больничный лист можно оформить в интернете

Для получения временной нетрудоспособности или ухода нужно дозвониться до семейного врача, но в связи со сложившейся ситуацией, с этим могут возникнуть трудности.

Информацию, внесенную на портале пациента перенаправляют Больничной кассе, работодателю и семейному врачу. Больничный лист открывается автоматически после заявления. В течение недели с лицом, открывшим больничный лист, связывается семейный врач, чтобы узнать о симптомах и состоянии здоровья.

По словам Кармен Йоллер, члена правления Общества семейных врачей, в Эстонии ожидается на сегодняшний день скачок в нужде больничного листа а также листа по уходу. "Начиная с понедельника произойдут вынужденные изменения в работе семейных врачей, - объяснила Йоллер. - Для того чтобы сосредоточиться на тех, кто нуждается в компенсации или листе по уходу. Просим пациентов, нуждающихся во временной нетрудоспособности, и листе по уходу, ходатайствовать через портал пациентов digilugu.ее".

В центры семейных врачей просят обращаться только тех людей, кто не имеет возможности сделать заявление через портал пациента или по электронной почте, чтобы открыть больничный лист или лист по уходу.

По словам председателя правления Больничной кассы Райна Лаане, больничный лист или лист по уходу могут взять работающие лица, кто сами нездоровы, у кого нездоровы дети или близкие, за кем нужен уход . Это относится ко всем болезням, а не только сложившейся данной ситуации.

Тажке больничный лист могут оформить те люди, кто контактировал с людьми, у которых был подтвержден короновирус, но у них самих нет еще никаких симптомов. По словам Лаане, цель в том, чтобы заболевшие, или те, кто контактировал с больными короновирусом, оставались дома для предотвращения распространения вируса.

Больничный лист или лист по уходу компенсируется в обычном порядке. Более подробную информацию можно найти на этом сайте.

"Так как здравоохранение в государстве в приоритете на данный момент, поэтому мы мобилизировали наши "умные головы", и во время выходных разработали двухдневные решения, которые значительно уменьшили бы нагрузку на семейных врачей, и сделали более доступной информацию для людей" — объяснила руководитель TEHIK Катрин Рейнхолд. Она также добавила, что прогнозируется высокий интерес к больничным листам или листам по уходу, в связи с этим у новых пользователей может быть ограничен доступ входа в систему, чтобы постоянные пользователи могли бы предоставить свои листы по нетрудоспособности или листы по уходу. В этом случае просим новых пользователей пробовать повторно входить в систему через какое то время.

Напоминание!

Как открыть больничный лист или лист по уходу в портале пациентов digilugu.ee:

1. зайдите на портал digilugu.ee с помощью ИД-карты или Mobiil ID;

2. нажмите в правом меню оповещение о нетрудоспособности;

3. введите свой номер телефона, чтобы семейный врач или медсестра смогли связаться с вами в течение 7 календарных дней;

4. лист о временной нетрудоспособности открывается по умолчанию до 30.03.2020 года. Срок больничного листа или листа по уходу определяется семейным центром;