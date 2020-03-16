Польша позволит колонне транспортных средств стран Балтии пересечь свою территорию

Рейнсалу подчеркнул, что граждане, которые хотят вернуться в Эстонию, должны сообщить об этом до 8 часов утра в понедельник, 16 марта. По его словам, пересечь территорию Польши после этого времени будет невозможно. Граждан просят сообщить о своем желании воспользоваться этой возможностью, и отправить свои данные по адресу konsul@mfa.ee.

Латвийским гражданам, застрявшим на польско-немецкой границе, нужно до 12 часов 16 марта отправить на электронный адрес consulate.poland@mfa.gov.lv свои данные.

Те, кто хочет вернуться домой сухопутным транспортным средством, должны отправить на этот адрес имена и фамилии пассажиров, их даты рождения, контактный телефон, местонахождение (страна, город), тип транспортного средства (частный автомобиль, международный маршрутный автобус, микроавтобус).

Те, кто хочет вернуться домой, но не имеет транспортного средства, должны отправить имена и фамилии пассажиров, их даты рождения, контактный телефон и местонахождение (страна, город).

В случае возникновения вопросов Ринкевич рекомендует звонить в консульский департамент МИД Латвии по телефону +371 26337711.