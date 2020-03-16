Танель Кийк: заболеваемость коронавирусом может пойти на спад через месяц

В интервью "Актуальной камере" министр заявил, что по мере проявления симптомов в ближайшее время количество заболевших будет увеличиваться, в то же время брать анализы на наличие заражения государство намерено в первую очередь у тех, кто наиболее подвержен риску заболевания - то есть у пожилых жителей Эстонии.

Министр выразил надежду, что своего пика заболеваемость коронавирусом достигнет к середине апреля, а затем пойдет на спад.