Танель Кийк: заболеваемость коронавирусом может пойти на спад через месяц

Министр социальных дел Танель Кийк высказал предположение, что в Эстонии в официальную статистику зараженных коронавирусом не попадают сотни, если не тысячи людей, и выразил надежду на то, что ситуация начнет улучшаться в середине апреля, пишет Rus.ERR.
В интервью "Актуальной камере" министр заявил, что по мере проявления симптомов в ближайшее время количество заболевших будет увеличиваться, в то же время брать анализы на наличие заражения государство намерено в первую очередь у тех, кто наиболее подвержен риску заболевания - то есть у пожилых жителей Эстонии.
Министр выразил надежду, что своего пика заболеваемость коронавирусом достигнет к середине апреля, а затем пойдет на спад.
"Середина апреля может стать предполагаемым периодом постепенной стабилизации, после которого наметится тенденция к снижению, но это зависит от многих факторов - поведения людей, государственных мер, того, как соседние страны справляются с риском заражения, и какие меры они принимают. Вероятно, это может произойти в середине апреля, но, как всегда, точное время будет известно постфактум", - сказал Кийк.