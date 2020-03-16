Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии

Как сообщает Marca, гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать в этих больницах.