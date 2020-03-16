Пн, 16.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии

Криштиану Роналду

ФОТО: MARCO BERTORELLO/AFP

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Marca, гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать в этих больницах.

Напомним, что Роналду находится на карантине в Португалии после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Розыгрыш Серии А приостановлен. Как сообщалось ранее, сезон может возобновиться 2 мая.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ