Строгая благодарность за чрезвычайное положение!

Главное же: так или иначе, но решение о «чрезвычайке» все-таки, к счастью, принято.

Не было бы счастья…

Ждать сколько-нибудь убедительно осязаемых позитивных результатов пока преждевременно. Только за одни сутки, последовавшие непосредственно за днем опубликования правительственного постановления о введении ЧС, количество вирусоносителей с официально подтвержденным диагнозом удвоилось, и прогрессия подаёт надежду из простой арифметической вскоре преобразоваться в какую-нибудь более сложную. Чего, конечно, очень не хотелось бы. Правда, последующие двое суток дали суммарно «всего» семьдесят процентов роста, но то были выходные дни, когда контакты между людьми и без чрезвычайных мер сведены к минимуму, так что поживем – увидим.

Во всяком случае, какие-то реальные шаги для того, чтобы сократить или хотя бы снизить темпы распространения вируса, делаются. И уже это, безусловно, радует. Хотя, уж извините за занудство, опять бросается в глаза некоторый диссонанс. С одной стороны (опять этот бюрократизм!), публикуемые чуть ли не ежечасно сообщения о том, как «вырос в целом мире этот вирус», напоминают сводки о боевых действиях на фронтах. А с другой: на этом фоне как-то почти незаметно промелькнула информация, что «продолжает распространяться обычный грипп, от которого в этом сезоне в Эстонии скончались уже десять человек». Десять летальных исходов от привычного, знакомого всем сезонного гриппа. И, слава богу, ни одного (пока?) смертельного случая от COVID-19...

А, может, это и есть пресловутый момент истины? Если бы каждый год регулярно принимались такие же экстренные, как сегодня, меры, но для борьбы не только с неизвестно откуда взявшимся корона- или каким-нибудь еще инфернальным вирусом, а с «банальным» сезонным гриппом, то, вероятно, меньше средств и усилий потребовалось бы сегодня на изобретение и оперативное освоение уникальных методов защиты. Наверное, это обойдется недёшево. Но скупой платит, как известно, дважды. А то и больше…

Конечно, сослагательное наклонение – штука скользкая, тут простых ответов нет. Но давайте повернем вопрос, так сказать, в обратную сторону. Сегодня практически ни у кого в Эстонии нет опыта действий в обстановке ЧС. Этот опыт, «сын ошибок трудных», приобретается, иногда очень дорогой ценой. Но зато, приобретя его, можно впоследствии успешно пользоваться им для того, чтобы в зародыше уничтожать вероятные вспышки инфекции, будь то пандемия или «всего лишь» эпидемия. По принципу «…да несчастье помогло». Говоря проще, научиться на допущенных ошибках и, главное, не растерять этот опыт в дальнейшем. Иначе какой вообще смысл набивать болезненные шишки?

А, кстати, упоминая о практическом опыте, я имею в виду вовсе не только государственные и муниципальные структуры, но и каждого жителя страны лично.

…5 марта портал Rus.Postimees.ee опубликовал данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. На тот момент жители Эстонии гораздо больше боялись заболеть гриппом (46 процентов опрошенных), чем подхватить коронавирус (ровно вдвое меньше). 31 процент респондентов не смогли определить свое отношение.

А ведь о злодействах COVID-19 в мире уже было известно немало! Но это где-то далеко, не у нас…