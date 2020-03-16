Коронавирус в Эстонии: с сегодняшнего дня начинает работу кризисный телефон 1247

По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Алвела, основная задача справочного телефона – снизить нагрузку как на номер экстренной помощи 112, так и на службу консультационной помощи семейных врачей 1220 и телефоны прочих справочных служб. Меры, принимаемые для предотвращения распространения вируса, привели к целому ряду изменений в повседневной жизни, информацию о которых можно будет получить по номеру 1247.

«С прошлого четверга количество звонков в службу экстренной помощи по поводу подозрения на коронавирус выросло в четыре раза. Если прибавить к этому обращения, не требовавшие выезда скорой помощи, Центр тревоги за сутки принимает около 800 звонков, так или иначе связанных с коронавирусом. Сюда же можно отнести информационные запросы, которые касаются действующего в Эстонии чрезвычайного положения», – пояснила генеральный директор Центра тревоги.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, крайне важно, чтобы в критической ситуации люди могли получать информацию быстро и из достоверных источников. «Учитывая, что чрезвычайное положение, установленное правительством республики, и распространение коронавируса вызывают у многих жителей Эстонии немало вопросов, которые не имеют прямого отношения к здоровью, для ответов именно на эти вопросы мы сочли необходимым открыть службу информационной поддержки Центра тревоги. Я призываю всех звонить по номеру 1247, для получения своевременной и достоверной информации, а также инструкций о том, как справиться с чрезвычайной ситуацией и остановить распространение вируса», – заявил Хельме.

Позвонив по номеру 1247, можно получить информацию по различным вопросам, связанным с коронавирусом и его распространением. Это не распространяется на медицинские рекомендации и консультации. Для получения медицинских рекомендаций и консультации семейного врача следует по-прежнему звонить по номеру 1220, где на звонок ответят люди с медицинской подготовкой. Если необходимо вызвать скорую помощь, нужно по-прежнему звонить по номеру 112. В центре внимания службы информационной поддержки 1247 находятся темы, не охваченные службами 112 и 1220.

«Мы приложим все усилия, чтобы наша служба информационной поддержки 1247 смогла удовлетворить резко возросшую потребность населения в информации об изменениях в повседневной жизни. Со своей стороны, мы просим проявить понимание и терпение», – заявила Алвела.

Центр тревоги запросил у различных учреждений обзор связанных с коронавирусом информационных потребностей жителей и учреждения обеспечат доступность касающейся их информации по телефону 1247.

Решение об открытии службы информационной поддержки принял Департамент здравоохранения, услугу будет оказывать Центр тревоги. Телефонный номер 1247 впервые используется государством для оказания информационной поддержки населению. Технологическая сторона обслуживания службы информационной поддержки разработана Центром инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел. Телефон информационной поддержки будет работать круглосуточно и его будут обслуживать в помещениях Центра