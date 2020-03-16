Пн, 16.03.2020
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  • Дом Вертонгена ограбили, когда он был на матче с «РБ Лейпциг». Его жене и детям угрожали мачете и ножами

Дом Вертонгена ограбили, когда он был на матче с «РБ Лейпциг». Его жене и детям угрожали мачете и ножами

Ян Вертонген

ФОТО: DAVID KLEIN/REUTERS

Дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена ограбили, когда футболист был на выездном матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», передает Sports.ru.

Как сообщает Daily Mail, четверо вооруженных мужчин напали на дом Вертонгена и угрожали его семье. Жена футболиста Софи де Фриз и двое детей находились дома, когда грабители ворвались в дом и потребовали отдать им все ценности и деньги. Сообщается, что преступники угрожали ножами и мачете.

«Жена Яна была в ужасе и сделала все, что они от нее требовали. Полиция осмотрела место происшествия. Офицеры опрашивали соседей после инцидента и уточняли, не видели ли они чего-то странного. Нам сообщили, что четверо мужчин в балаклавах, вооруженные ножами, ворвались в дом и похитили ценности. Никто не пострадал. Мы пока никого не арестовали, расследование продолжается», – заявили в полиции.

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