Дом Вертонгена ограбили, когда он был на матче с «РБ Лейпциг». Его жене и детям угрожали мачете и ножами

Как сообщает Daily Mail, четверо вооруженных мужчин напали на дом Вертонгена и угрожали его семье. Жена футболиста Софи де Фриз и двое детей находились дома, когда грабители ворвались в дом и потребовали отдать им все ценности и деньги. Сообщается, что преступники угрожали ножами и мачете.

«Жена Яна была в ужасе и сделала все, что они от нее требовали. Полиция осмотрела место происшествия. Офицеры опрашивали соседей после инцидента и уточняли, не видели ли они чего-то странного. Нам сообщили, что четверо мужчин в балаклавах, вооруженные ножами, ворвались в дом и похитили ценности. Никто не пострадал. Мы пока никого не арестовали, расследование продолжается», – заявили в полиции.