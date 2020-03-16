На шоссе Таллинн — Тарту произошло ДТП с участием грузовика и легковушки: движение нарушено

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 7.14. По предварительным данным, на 133-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа водитель ехавшего со стороны столицы в направлении студенческого города легкового автомобиля Renault Megane не справился с управлением. В легковушку сзади врезался ехавший в том же направлении грузовой автомобиль Scania.