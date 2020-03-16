На шоссе Таллинн — Тарту произошло ДТП с участием грузовика и легковушки: движение нарушено

Сегодня утром на шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль и грузовик.
Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 7.14. По предварительным данным, на 133-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа водитель ехавшего со стороны столицы в направлении студенческого города легкового автомобиля Renault Megane не справился с управлением. В легковушку сзади врезался ехавший в том же направлении грузовой автомобиль Scania.
От удара легковушка вылетела в кювет. Грузовик с прицепом перевернулся на крышу и заблокировал движение транспорта. В полиции уточнили, что пострадал водитель фуры. Скорая помощь доставила его в больницу. Водиетль легкового автомобиля не пострадал. Оба водителя были трезвыми и имели действующие водительские права.
Движение в месте аварии направлено в объезд.